Insigne sbaglia il rigore dell’1-1 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Sotto di un gol (Ronaldo) al 78esimo minuto il Napoli ha avuto l’occasione di pareggiare. Calcio di rigore netto per fallo di McKennie su Mertens. Dal dischetto è andato Lorenzo Insigne che, come due anni fa contro la Juventus, ha sbagliato. Ha calciato di destro, incrociato, ma ha tirato a lato. Aveva spiazzato Szczesny. Si resta sull’1-0 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) . Sotto di un gol (Ronaldo) al 78esimo minuto il Napoli ha avuto l’occasione di pareggiare. Calcio dinetto per fallo di McKennie su Mertens. Dal dischetto è andato Lorenzoche, come due anni fa contro la Juventus, hato. Ha calciato di destro, incrociato, ma ha tirato a lato. Aveva spiazzato Szczesny. Si resta sull’1-0 L'articolo ilNapolista.

forumJuventus : ??CLAMOROSO! LORENZO INSIGNE SBAGLIA IL RIGORE! #JuveNapoli 1-0 - NapoliBrasile : RT @annatrieste: Già cu sta pioggia e mmerd viviamo da due mesi in una canzone di Gigi D'Alessio poi Insigne sbaglia il rigore con la Juve… - carmens97644477 : RT @annatrieste: Già cu sta pioggia e mmerd viviamo da due mesi in una canzone di Gigi D'Alessio poi Insigne sbaglia il rigore con la Juve… - Alda35804655 : Meno male che insigne sbaglia - annatrieste : Già cu sta pioggia e mmerd viviamo da due mesi in una canzone di Gigi D'Alessio poi Insigne sbaglia il rigore con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne sbaglia LIVE - Juventus-Napoli 0-1: (65' Cristiano Ronaldo): il portoghese segna sfruttando un rimpallo. Entra... Tutto Napoli Juventus-Napoli, clamoroso Insigne: sbaglia il calcio di rigore, palla fuori (VIDEO)

Clamoroso colpo di scena nel secondo tempo di Juventus-Napoli, match valevole per la Supercoppa italiana 2020 in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia: Lorenzo Insigne sbaglia il calc ...

LIVE – Juventus-Napoli 1-0: Insigne sbaglia dagli 11 metri

Il momento tanto atteso è arrivato. Juventus e Napoli si sfideranno al Mapei Stadium per contendersi il primo trofeo stagionale.

Clamoroso colpo di scena nel secondo tempo di Juventus-Napoli, match valevole per la Supercoppa italiana 2020 in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia: Lorenzo Insigne sbaglia il calc ...Il momento tanto atteso è arrivato. Juventus e Napoli si sfideranno al Mapei Stadium per contendersi il primo trofeo stagionale.