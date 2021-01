Governo Conte, cosa succede ora: piano per ampliare (in fretta) la squadra, nodo Renzi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La verità non è sempre nei numeri. I 156 voti con cui ieri il Senato ha accordato la fiducia a Giuseppe Conte sono buoni per sopravvivere, ma non per governare. Dietro l'aritmetica... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La verità non è sempre nei numeri. I 156 voti con cui ieri il Senato ha accordato la fiducia a Giuseppesono buoni per sopravvivere, ma non per governare. Dietro l'aritmetica...

ernestocarbone : Vorrei ricordare che il governo Prodi nel 2008 cadde con 156 voti a favore. Gli stessi di Conte. Una riflessione s… - matteosalvinimi : ??E i senatori a vita hanno votato la fiducia a un governo dei 5 Stelle, il cui fondatore Beppe #Grillo diceva quest… - SkyTG24 : L'arrivo di Liliana #Segre in #Senato, dove oggi voterà la fiducia al governo #Conte - Sinclai91549135 : RT @GiuseppePalma78: 156 voti significa 'governo di minoranza'. Peraltro 3 erano stati eletti in forza Italia e 3 sono senatori a vita, qui… - apalma67 : RT @catirafaella: Il senatore #Ciampolillo, dopo aver accordato in extremis la fiducia al governo Conte, fa sapere che di contro gli piacer… -