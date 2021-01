Bimbo disabile muore sotto un cumulo di vestiti | tragedia a Pavia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)in provincia di, dove unundi: la ricostruzione delle forze dell’ordine. Undi appena 8 annitravolto da undi. Laavviene nella comunità di Lomellina, in provincia di, nota per i richiedenti di asilo a cozzo. La notizia L'articolo proviene da Inews.it.

