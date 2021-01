Banche | Federcasse e Confcoop | “Correggere decreto Mef su esponenti”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Il recente169/2020 del ministero dell’Economia e delle Finanze relativo ai nuovi requisiti e criteri di idoneità deglibancari non applica in modo strutturato i fondamentali principi di proporzionalità e di adeguatezza, accelera processi di omologazione e determina paradossali effetti di conservazione”. Questa la posizione espressa dal consiglio nazionale di, la federazione italiana delle bcc-casse rurali, e dagli organi dierative che hanno esaminato l’attesodel Mef. “Le nuove regole – affermano le due associazioni – ostacolano il rinnovamento degli organi sociali e, di conseguenza, l’auspicato incremento della diversità sia di genere sia di profili professionali e l’indispensabile turn over con l’ingresso di amministratori giovani”. ...