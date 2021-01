Abbiamo scelto di perdere contro una Juve più brutta di noi (Di giovedì 21 gennaio 2021) La sofferenza non è nelle sconfitta è nel vedere una squadra bullizzata per scelta. Perché alzare muri contro pistole di gomma?Perché difendersi, attendere…il goal degli avversari? Chucky prova a fare l’attaccante, va vicino al goal poi resta solo in missione in una terra inesplorata. Petagna mette le tende nell’aiuola arida e fa amicizia con i moscerini. Ospina costruisce dal basso fino alla punta… Sotto la palla di Manolas… Lorenzo mio ora il tuo errore sarà l’alibi migliore, il tappeto sotto cui la polvere verrà nascosta. Il coraggio di calciarlo vale quanto le lacrime alla fine. Forza Capitano mio! Non ti vedono quando ti costringono a fare il…Terzino Abbiamo reagito al goal fortunoso di Ronaldo con la stessa intensità e rabbia con cui reagiamo al suono della sveglia la mattina… Veleno? Rabbia? Cattiveria? Rassegnazione, desolazione, disincanto… ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) La sofferenza non è nelle sconfitta è nel vedere una squadra bullizzata per scelta. Perché alzare muripistole di gomma?Perché difendersi, attendere…il goal degli avversari? Chucky prova a fare l’attaccante, va vicino al goal poi resta solo in missione in una terra inesplorata. Petagna mette le tende nell’aiuola arida e fa amicizia con i moscerini. Ospina costruisce dal basso fino alla punta… Sotto la palla di Manolas… Lorenzo mio ora il tuo errore sarà l’alibi migliore, il tappeto sotto cui la polvere verrà nascosta. Il coraggio di calciarlo vale quanto le lacrime alla fine. Forza Capitano mio! Non ti vedono quando ti costringono a fare il…Terzinoreagito al goal fortunoso di Ronaldo con la stessa intensità e rabbia con cui reagiamo al suono della sveglia la mattina… Veleno? Rabbia? Cattiveria? Rassegnazione, desolazione, disincanto… ...

