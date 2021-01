‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 19/01/21 (Di martedì 19 gennaio 2021) Ma basta trono di Davide Donadei, bastaaaaaaaaaaaa bastaaaaaaaaaa bastaaaaaaaaaaaa!!!! Ok, lo so che nell’ambito di un programma che da più di un decennio è dedicato prevalentemente alle vicende sentimentali di un’attempata signora di Torino, dire ‘basta’ per chiunque altro suoni come una esagerazione, però ormai noi alla Galgani siamo assuefatti, siamo anche rassegnati, è come la bolletta della luce che ti rompi i coglioni a pagarla ma sai di non avere alternative. Davide, invece, è un servizio temporaneo, quello che lo usi un paio di mesi e poi disdici l’abbonamento. Ecco, io voglio disdire sto cazzo di abbonamento perché sono SATURA di queste esterne fotocopia stile Kiss me Licia e questi dialoghi inutili stile Il mondo di Patty. Basta. Basta. Davvero, poteva anche essere un trono carino nel suo genere (che non è il mio genere), Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi sono davvero due ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 gennaio 2021) Ma basta trono di Davide Donadei, bastaaaaaaaaaaaa bastaaaaaaaaaa bastaaaaaaaaaaaa!!!! Ok, lo so che nell’ambito di un programma che da più di un decennio è dedicato prevalentemente alle vicende sentimentali di un’attempata signora di Torino, dire ‘basta’ per chiunque altro suoni come una esagerazione, però ormai noi alla Galgani siamo assuefatti, siamo anche rassegnati, è come la bolletta della luce che ti rompi i coglioni a pagarla ma sai di non avere alternative. Davide, invece, è un servizio temporaneo, quello che lo usi un paio di mesi e poi disdici l’abbonamento. Ecco, io voglio disdire sto cazzo di abbonamento perché sono SATURA di queste esterne fotocopia stile Kiss me Licia e questi dialoghi inutili stile Il mondo di Patty. Basta. Basta. Davvero, poteva anche essere un trono carino nel suo genere (che non è il mio genere), Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi sono davvero due ...

