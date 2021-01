Uomini e Donne, anticipazioni 19 gennaio: l’annuncio a sorpresa di Davide Donadei (Di martedì 19 gennaio 2021) Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi, 19 gennaio 2021: il tronista Davide Donadei farà un annuncio a sorpresa, ecco cosa vedremo oggi in tv. Ogni primo pomeriggio, alle 14.45 tutti gli italiani amanti del dating show non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nello studio di Maria De Filippi. Uomini e Donne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 19 gennaio 2021), ledella puntata di oggi, 192021: il tronistafarà un annuncio a, ecco cosa vedremo oggi in tv. Ogni primo pomeriggio, alle 14.45 tutti gli italiani amanti del dating show non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nello studio di Maria De Filippi.L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

