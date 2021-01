Ti Sento | il programma di Pierluigi Diaco da stasera su Rai2

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021)conduce Ti, da oggi in seconda serata su: ospite della prima puntata Roberto Mancini, tra dieci frammenti sonori e una canzone... Parte da un assunto cinematografico l'originale e provocatoria proposta televisiva condotta da, in onda dasualle 23.15: Ti. Il regista Robert Bresson sosteneva che l'occhio è superficiale, mentre l'orecchio è profondo: "Il fischio di una locomotiva ci suggerisce l'immagine di una stazione intera". Il suono di un film agisce sullo spettatore in modo metaforico. Colpisce aree remote della nostra psiche. Il "focus" delsarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e ...