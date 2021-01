Taarabt | “Hakimi è uno dei più grandi talenti nel suo ruolo”

Leggi su itasportpress

Adel, vecchia conoscenza della Serie A, ha parlato del connazionale e calciatore dell'Inter Achrafe del suo impatto sul nostro campionato: "Il Marocco ha giocatori insquadre,è uno dei giovani migliori, uno dei piùnel suo. Lo stesso Ziyech, passato dall'Ajax al Chelsea, ha bisogno di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che farà bene. Tanti altri giovanistanno crescendo. La Coppa d'Africa è uno dei nostri principali obiettivi, così come qualificarsi per il Mondiale del 2022" - dichiara il trequartista attualmente al Benfica - .