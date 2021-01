Si può andare nelle seconde case? I dubbi sul nuovo Dpcm, anche dopo la circolare dei prefetti (Di martedì 19 gennaio 2021) dopo l’entrata in vigore del nuovo Dpcm, valido fino al 5 marzo e contenente le nuove misure restrittive per far fronte al nuovo aumento dei contagi da Coronavirus, è possibile spostarsi nelle seconde case? Malgrado la circolare applicativa inviata dal Viminale ai prefetti, questo punto ancora non è chiaro. Già, perché nel nuovo provvedimento non è stato inserito esplicitamente nessun divieto di spostamento in tal senso, mentre nel caso del Dpcm di Natale questo impedimento era stato esplicitamente segnalato. A tale incognita non si trova risposta neanche nelle Faq del Governo. La situazione resta, di fatto, nebulosa. Perché se da un lato è fatto divieto di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021)l’entrata in vigore del, valido fino al 5 marzo e contenente le nuove misure restrittive per far fronte alaumento dei contagi da Coronavirus, è possibile spostarsi? Malgrado laapplicativa inviata dal Viminale ai, questo punto ancora non è chiaro. Già, perché nelprovvedimento non è stato inserito esplicitamente nessun divieto di spostamento in tal senso, mentre nel caso deldi Natale questo impedimento era stato esplicitamente segnalato. A tale incognita non si trova risposta neFaq del Governo. La situazione resta, di fatto, nebulosa. Perché se da un lato è fatto divieto di ...

