Roma, bimbo di 1 anno ingerisce la cocaina dei genitori. Il padre: "Forse mi è caduta"

Un bimbo di 13 mesi è stato ricoverato in ospedale a Roma per aver ingerito cocaina: il piccolo dopo essersi sentito male è stato portato al pronto soccorso dell'Umberto I a bordo di un'ambulanza proveniente da Civita Castellana, nel viterbese, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. La procura ha aperto un fascicolo e si appresta a iscrivere sul registro degli indagati la mamma e il papà, entrambi di poco più di trent'anni, per lesioni personali colpose. Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando i genitori hanno chiamato il 118: "Nostro figlio sta male, ha dodici mesi, è troppo agitato". All'arrivo dei soccorsi il piccolo è stato subito visitato e portato in ospedale per approfondimenti.

