Precipita con l’auto giù da un ponte, morto il conducente 35enne alla guida (Di martedì 19 gennaio 2021) Incidente stradale ieri pomeriggio ad Ascoli Satriano. L’uomo 35enne, Precipitato da un ponte, lascia moglie e due bambini Ennesimo incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio in provincia di Foggia, sulla SS655 Bradanica, nel territorio di Ascoli Satriano. Un 35enne, Alfredo Caposeno, è morto dopo che la sua auto è Precipitata giù da un ponte. La L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 19 gennaio 2021) Incidente stradale ieri pomeriggio ad Ascoli Satriano. L’uomoto da un, lascia moglie e due bambini Ennesimo incidente stradale ieri nel tardo pomeriggio in provincia di Foggia, sulla SS655 Bradanica, nel territorio di Ascoli Satriano. Un, Alfredo Caposeno, èdopo che la sua auto èta giù da un. La L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Ascoli Satriano: precipita con lauto giù da un ponte muore 35enne - #Ascoli #Satriano: #precipita #lauto - LaGazzettaWeb : Ascoli Satriano (Fg): precipita con l'auto giù da un ponte, muore 35enne - moontenwalk : @jenlomlest un'ereditiera della corea del sud precipita in corea del nord dopo un incidente con il parapendio e là… - Mawrdock : Comunque mi ricorderò a vita come in 5 elementare ci fecero il test del 'un aereo con passeggeri italiani, francesi… - larenait : Sciava con i figli nel complesso elvetico di Verbier -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita con Ascoli Satriano: precipita con l'auto giù da un ponte, muore 35enne La Gazzetta del Mezzogiorno Iva Zanicchi: nessun Festival di Sanremo vale quanto «trovare qualcuno con cui ridere insieme»

Iva Zanicchi, 81 anni, ha passato un anno difficile: si è ammalata di Covid, ha perso suo fratello. Ma è pronta a ricominciare ...

Incidente sul lavoro a Castagnole Monferrato, operaio cade da impalcatura e muore

Ha 50 anni l’operaio astigiano morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Castagnole Monferrato. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri lunedì 18 gennaio: nonostante il tempesti ...

Iva Zanicchi, 81 anni, ha passato un anno difficile: si è ammalata di Covid, ha perso suo fratello. Ma è pronta a ricominciare ...Ha 50 anni l’operaio astigiano morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Castagnole Monferrato. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di ieri lunedì 18 gennaio: nonostante il tempesti ...