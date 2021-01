Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri (Di martedì 19 gennaio 2021) I cadaveri di 12 persone, con mani e piedi legati e visibili segni di tortura, sono stati ritrovati nello Stato messicano di Veracruz: il movente della strage sembra essere un regolamento di conti in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 gennaio 2021) Idi 12 persone, con mani e piedi legati e visibili segni di tortura, sono stati ritrovati nello Stato messicano di Veracruz: il movente dellasembra essere un regolamento di conti in ...

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri #messico - MarcoFIORelly : RT @MediasetTgcom24: Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri #messico - News24_it : RT @MediasetTgcom24: Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri #messico - manu_etoile : RT @MediasetTgcom24: Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri #messico - MediasetTgcom24 : Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri #messico -

Ultime Notizie dalla rete : Messico dissidi Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri TGCOM Messico, dissidi tra allevatori finiscono in strage: 12 cadaveri

I cadaveri di 12 persone, con mani e piedi legati e visibili segni di tortura, sono stati ritrovati nello Stato messicano di Veracruz: il movente della strage sembra essere un regolamento di conti in ...

I cadaveri di 12 persone, con mani e piedi legati e visibili segni di tortura, sono stati ritrovati nello Stato messicano di Veracruz: il movente della strage sembra essere un regolamento di conti in ...