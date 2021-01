Lazio – Sassuolo | in Tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 gennaio 2021)è una delle partite in programma per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Si giocherà domenica 24 gennaio allo stadio Olimpico a partire dalle ore 18.00. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport, in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202). Sarà possibile seguirla anche sulla piattaforma streaming SkyGo. I biancocelesti e i neroverdi lotteranno per la vittoria e per i tre punti che ne conseguono. Oltre a quest’incontro di campionato “ordinario”, lasarà impegnata in Coppa Italia contro il Parma. Ilinvece, non è riuscito ad accedere ai quarti di finale perchè battuto dalla SPAL per 0-2. Coppa Italia:– Parma, in Tv e, come si presentano le ...