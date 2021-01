Juventus Napoli probabili formazioni, rivoluzione: Arthur e McKennie dal 1? (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus Napoli probabili formazioni – La Juventus ha già archiviato la batosta subita contro l’Inter. Infatti è tempo di pensare alla Supercoppa italiana di domani sera contro il Napoli alle 21.00 al Mapei Stadium. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo la brutta sconfitta subita a ‘San Siro’ contro l’Inter, mentre il Napoli ha travolto per 6-0 la Fiorentina. Dunque due umori e stati di forma totalmente diversi. Pirlo deve assolutamente vincere il primo trofeo della stagione. Juventus Napoli probabili formazioni, chi gioca Pirlo spera di recuperare almeno uno tra Cuadrado e Alex Sandro, entrambi ancora positivi al coronavirus, nulla da fare invece per de Ligt. In difesa possibile conferma della ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 gennaio 2021)– Laha già archiviato la batosta subita contro l’Inter. Infatti è tempo di pensare alla Supercoppa italiana di domani sera contro ilalle 21.00 al Mapei Stadium. I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo la brutta sconfitta subita a ‘San Siro’ contro l’Inter, mentre ilha travolto per 6-0 la Fiorentina. Dunque due umori e stati di forma totalmente diversi. Pirlo deve assolutamente vincere il primo trofeo della stagione., chi gioca Pirlo spera di recuperare almeno uno tra Cuadrado e Alex Sandro, entrambi ancora positivi al coronavirus, nulla da fare invece per de Ligt. In difesa possibile conferma della ...

