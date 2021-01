Junior Messias: “I dribbling? Una cosa innata e naturale. Con più cattiveria e attenzione ci salveremo” (Di martedì 19 gennaio 2021) Junior Messias si è raccontato in una intervista presente nel La Gazzetta dello Sport di oggi tra i suoi dribbling , il suo vecchio lavoro da fattorino prima di diventare un calciatore professionista e l’obiettivo salvezza con il Crotone. Sui dribbling: “A volte mi chiedo io stesso da dove provengano le mie finte. Credo sia una cosa innata e naturale. Quel movimento del corpo per spiazzare l’avversario ce l’ho dentro di me. Mi viene naturale. Il dribbling l’ho imparato per strada, in Brasile. Io non ho fatto il settore giovanile in un club, mi divertivo con i miei amici dove capitava. Giocavamo liberi, ognuno faceva quello che voleva. E a me piaceva dribblare”. Sul suo lavoro prima di diventare calciatore: “Il mio lavoro precedente da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 gennaio 2021)si è raccontato in una intervista presente nel La Gazzetta dello Sport di oggi tra i suoi, il suo vecchio lavoro da fattorino prima di diventare un calciatore professionista e l’obiettivo salvezza con il Crotone. Sui: “A volte mi chiedo io stesso da dove provengano le mie finte. Credo sia una. Quel movimento del corpo per spiazzare l’avversario ce l’ho dentro di me. Mi viene. Ill’ho imparato per strada, in Brasile. Io non ho fatto il settore giovanile in un club, mi divertivo con i miei amici dove capitava. Giocavamo liberi, ognuno faceva quello che voleva. E a me piaceva dribblare”. Sul suo lavoro prima di diventare calciatore: “Il mio lavoro precedente da ...

Fprime86 : RT @DiMarzio: “I miei dribbling nati in strada”. Gli idoli, il passato e il #Crotone: #Messias si racconta - sambuc0 : RT @DiMarzio: “I miei dribbling nati in strada”. Gli idoli, il passato e il #Crotone: #Messias si racconta - DiMarzio : “I miei dribbling nati in strada”. Gli idoli, il passato e il #Crotone: #Messias si racconta - valerionicastro : Ho guardato 65' di Crotone-Benevento in tv con Sassuolo-Parma sul tablet, dopo il 4-0 del Crotone ho invertito e ho… - flam_inio : #SkySundayMorning Junior Messias merita un opportunità in una squadra di medio livello -