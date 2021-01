Governo: Fantetti (Maie), 'sì a fiducia per coerenza' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un'Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono l'Italexit". Lo ha detto il senatore del Maie Raffaele Fantetti in aula al Senato annunciando il suo sì alla fiducia al Governo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un'Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono l'Italexit". Lo ha detto il senatore delRaffaelein aula al Senato annunciando il suo sì allaal

PoliticaNewsNow : Governo, Borchia (Lega): 'Per amore della poltrona Merlo e Fantetti tradiscono italiani all’estero' - infoitinterno : Governo, Borchia (Lega): per amore della poltrona Merlo e Fantetti tradiscono italiani all’estero - Agenpress : Governo, Borchia (Lega): per amore della poltrona Merlo e Fantetti tradiscono italiani all’estero… - Agenparl : Governo, Borchia (Lega): per amore della poltrona Merlo e Fantetti tradiscono italiani all’estero - - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Fantetti Governo: Fantetti (Maie), 'sì a fiducia per coerenza' Il Tempo Governo: Fantetti (Maie), 'sì a fiducia per coerenza'

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un'Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono ...

Un super-premio a chi salva Giuseppi

Al netto di poltrone nel governo, incarichi e nomine delle partecipate di Stato ... e i senatori Adriano Cario e Raffaele Fantetti. Tag: ...

Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Non si può stare in una coalizione senza essere coerenti con i propri principi. Io 40 anni fa chiedevo un'Europa solidale, oggi non si può sfilare con alleati che chiedono ...Al netto di poltrone nel governo, incarichi e nomine delle partecipate di Stato ... e i senatori Adriano Cario e Raffaele Fantetti. Tag: ...