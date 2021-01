Governo, Conte “Se ci sarà la fiducia rafforzeremo la squadra” (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non avete mai trovato porte chiuse ma avete scelto la strada delle aggressioni e degli attacchi mediatici, questa scelta che avete fatto non significa investire sul futuro del Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella replica in Senato, riferendosi alla scelta di Italia Viva di lasciare il Governo.“Renzi nel suo intervento ha ricostruito le ragione di questa discussione sulla fiducia: non sembra che quando noi abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione – ha aggiunto -. Il Recovery Plan è stato elaborato in incontri bilaterali con tutti i ministri, anche le ministre di Italia Viva. Questi incontri non avevano risolto il problema di tirare fuori scelte strategiche, che si hanno con il confronto collegiale, un confronto che si può fare anche con toni cordiali, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non avete mai trovato porte chiuse ma avete scelto la strada delle aggressioni e degli attacchi mediatici, questa scelta che avete fatto non significa investire sul futuro del Paese”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nella replica in Senato, riferendosi alla scelta di Italia Viva di lasciare il.“Renzi nel suo intervento ha ricostruito le ragione di questa discussione sulla: non sembra che quando noi abbiamo trattato dei temi concreti non si sia trovata una soluzione – ha aggiunto -. Il Recovery Plan è stato elaborato in incontri bilaterali con tutti i ministri, anche le ministre di Italia Viva. Questi incontri non avevano risolto il problema di tirare fuori scelte strategiche, che si hanno con il confronto collegiale, un confronto che si può fare anche con toni cordiali, ...

