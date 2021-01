GF Vip | Tommaso Zorzi ha un Malore Dopo la Diretta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 19 gennaio 2021) La situazione al Grande Fratello Vip sembra essere diventata intollerabile. I concorrenti sono stanchi e stressati a causa della lunga permanenza nella Casa. In particolare, alla notizia della posticipazione della finalissima, ha reagito in modo scioccante. Vediamo insieme cosa è successo! La scorsa diretta del Grande Fratello Vip, non ha risparmiato sorprese e colpi di scena ma uno in particolare, ha sconvolto i concorrenti. Questi infatti, sono stati messi al corrente della posticipazione della fine del reality. Per la seconda volta, la produzione ha deciso di prolungare il gioco. La prima posticipazione, era avvenuta a fine novembre, quando era stato stabilito che la finalissima sarebbe stata i primi di febbraio e non poco prima di Natale, come previsto. E adesso, di nuovo. Il Grande Fratello Vip, ha deciso che la fine di tutto sarà il ...