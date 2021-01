Gabry Ponte in ospedale per un’operazione al cuore: il messaggio (Di martedì 19 gennaio 2021) Il disc jockey nelle ultime ore ha comunicato sui suoi profili social di dover affrontare una prova molto difficile per lui. Ecco le sue parole L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 19 gennaio 2021) Il disc jockey nelle ultime ore ha comunicato sui suoi profili social di dover affrontare una prova molto difficile per lui. Ecco le sue parole L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Noovyis : (Gabry Ponte in ospedale: “Devo fare un intervento un po’ delicato al cuore. Ho una malattia congenita degenerativa… - __ToBeSoLonely : ricordo come se fosse ieri quella volta in cui sono finita per sbaglio addosso a gabry ponte mentre correvo all’aquafan - larampait : #GabryPonte costretto al #ricovero in #ospedale: 'qualcosa non va a #tempo' - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Fan preoccupati per Gabry Ponte: 'Affronterò un'operazione complicata' #gabryponte - BWhiteblack : RT @HuffPostItalia: Gabry Ponte deve operarsi al cuore: 'Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva' -