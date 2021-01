Docenti con 3 anni di servizio | per il Consiglio di Stato non sono abilitati Sì al concorso

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 19 gennaio 2021) Iche hanno svolto trediqualificati per effettuare supplenze, tuttavia nonequiparabili al personale che ha partecipato e superato il. La precisazione arriva dalla VI Sezione deldi, col decreto n. 21 depositato il 12 gennaio. I tredi docenza rappresentano un'abilitazione "specifica" con inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto, ma chi ha partecipato e superato un esame abilitante viene inserito in altre fasce delle graduatorie a cui l’amministrazione scolastica attinge per la chiamata in. L'articolo .