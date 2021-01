Con Emanuele era bello discutere

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) (di Umberto Ranieri, giornalista ed esponente del Partito Democratico) Scompare conMacaluso un combattente politico della sinistra italiana, dotato di una vivida intelligenza e di una grande umanità. Scompare un uomo libero, con una capacità di totale disinteresse personale. La soglia avanzata della vita raggiunta non gli ha impedito di continuare a riflettere e scrivere sulla vicenda politica italiana, a battersi per rilanciare una sinistra che lui voleva si ispirasse a idealità socialiste. In un’epoca di sfrenata personalizzazione della politica, di smania di protagonismo,richiamava alla serietà, al rifiuto di ogni affabulazione, al senso di responsabilità verso i lavoratori e verso il Paese. Aderì al Pci nel 1941 ancora nella clandestinità. Fu sindacalista in Sicilia negli anni degli assalti della mafia di Salvatore Giuliano ...