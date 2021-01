Casini, Monti e Nencini: ecco i senatori che daranno la fiducia a Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Pierferdinando Casini, intervenendo a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, ha annunciato il suo voto favorevole esprimendo anche il suo rispetto per il governo e per gli sforzi onesti e leali che ha messo in campo nell’affrontare la pandemia. Inoltre, Casini ha anche aggiunto che le parole da lui udite “sono state parole di verità, ammettendo che ci sono state cose che potevano essere fatte in modo migliore e diverso. Ma credo che nessuno possa avere il pregio della infallibilità davanti a questo dramma”. Si è però detto preoccupato per il trionfalismo di coloro che si acContentano della conta dei voti ma dimenticano le ragioni della politica. Sul fatto che Italia viva abbia aperto la crisi, ha sottolineato che, seppur condotta in modo sbagliato e frettoloso, non era comunque inaspettata perché da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Pierferdinando, intervenendo a Palazzo Madama dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, ha annunciato il suo voto favorevole esprimendo anche il suo rispetto per il governo e per gli sforzi onesti e leali che ha messo in campo nell’affrontare la pandemia. Inoltre,ha anche aggiunto che le parole da lui udite “sono state parole di verità, ammettendo che ci sono state cose che potevano essere fatte in modo migliore e diverso. Ma credo che nessuno possa avere il pregio della infallibilità davanti a questo dramma”. Si è però detto preoccupato per il trionfalismo di coloro che si acntano della conta dei voti ma dimenticano le ragioni della politica. Sul fatto che Italia viva abbia aperto la crisi, ha sottolineato che, seppur condotta in modo sbagliato e frettoloso, non era comunque inaspettata perché da ...

