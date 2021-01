Can Yaman e Diletta Leotta sempre più vicini? Quei segnali che stanno facendo mormorare il web (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane la conduttrice sportiva Diletta Leotta e il bell’attore turco Can Yaman: l’indiscrezione era stata lanciata da Anna Pettinelli ai microfoni di RDS e poi confermata dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto che li ritraevano insieme a Roma in atteggiamenti molto intimi. Dopo le polemiche che li hanno coinvolti – al punto che l’attore di Daydreamer – le ali del sogno ha dovuto disattivare i commenti su Instagram e zittire in qualche modo i fan – la storia tra i due sembra proseguire, seppur a distanza, e a farlo pensare sono stati alcuni movimenti social. I primi sono riconducibili al fatto che entrambi hanno postato la canzone Una notte a Napoli, nello specifico questa parte: Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Il tempo passa, l’amore scompare e la danza ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono stati al centro del gossip nelle ultime settimane la conduttrice sportivae il bell’attore turco Can: l’indiscrezione era stata lanciata da Anna Pettinelli ai microfoni di RDS e poi confermata dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune foto che li ritraevano insieme a Roma in atteggiamenti molto intimi. Dopo le polemiche che li hanno coinvolti – al punto che l’attore di Daydreamer – le ali del sogno ha dovuto disattivare i commenti su Instagram e zittire in qualche modo i fan – la storia tra i due sembra proseguire, seppur a distanza, e a farlo pensare sono stati alcuni movimenti social. I primi sono riconducibili al fatto che entrambi hanno postato la canzone Una notte a Napoli, nello specifico questa parte: Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Il tempo passa, l’amore scompare e la danza ...

