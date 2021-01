Calciomercato, Roma pronta a un sacrificio per Gomez (Di martedì 19 gennaio 2021) Il Calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo e la Roma sembra pronta a sacrificare Diawara pur di arrivare a Gomez. Il mediano potrebbe essere la chiave giusta per convincere l’Atalanta La Roma vuole Gomez e l’argentino non disdegnerebbe l’approdo nella capitale, così come all’Atalanta non dispiacerebbe Diawara. Ecco che da un semplice interesse, quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ilinvernale è ormai entrato nel vivo e lasembraa sacrificare Diawara pur di arrivare a. Il mediano potrebbe essere la chiave giusta per convincere l’Atalanta Lavuolee l’argentino non disdegnerebbe l’approdo nella capitale, così come all’Atalanta non dispiacerebbe Diawara. Ecco che da un semplice interesse, quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

RealPiccinini : Confermo l’anticipazione di ieri: venerdì “tradirò” il Club e sarò ospite a Calciomercato l’Originale, subito dopo… - CampoFattore : Florian Thauvin è in scadenza col Marsiglia a giugno: #Milan e #Roma alla finestra #ACMilan #ASRoma #Calciomercato - a99904573 : RT @cmdotcom: Papu #Gomez-#Roma, affare difficile ma non impossibile: tra cifre e retroscena, le ipotesi - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Turone, #Falcao, la notte col #Liverpool: 30 anni senza Dino Viola, l'uomo che trasformò la rometta in Roma - cmdotcom : #Turone, #Falcao, la notte col #Liverpool: 30 anni senza Dino Viola, l'uomo che trasformò la rometta in Roma… -