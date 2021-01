Al Pd i costruttori non piacciono Chigi va avanti, ansia urne nei 5S (Di martedì 19 gennaio 2021) Ultimissime da Palazzo Madama nel giorno chiave per il governo Conte. - Il pallottoliere della fiducia parte da 154 ma nella maggioranza sperano di arrivare a 158 sì, quasi impossibile raggiungere quota 161. - Da Forza Italia, dicono fonti della maggioranza, i... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 19 gennaio 2021) Ultimissime da Palazzo Madama nel giorno chiave per il governo Conte. - Il pallottoliere della fiducia parte da 154 ma nella maggioranza sperano di arrivare a 158 sì, quasi impossibile raggiungere quota 161. - Da Forza Italia, dicono fonti della maggioranza, i... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Quindi: prima ci volevano i 'costruttori' per arrivare a 161 voti, adesso che non ci sono improvvisamente scopriamo… - NicolaPorro : Inorridivano per Jake lo sciamano, ma non si accorgono che l’antipolitica radicale è colpa di chi, con #costruttori… - Piu_Europa : Discontinuità non avviene in continuità con attuale compagine governo. Figuriamoci se sostenuta da maggioranza racc… - acca_2 : RT @borghi_claudio: Quindi: prima ci volevano i 'costruttori' per arrivare a 161 voti, adesso che non ci sono improvvisamente scopriamo che… - OmoFelix1 : RT @borghi_claudio: Quindi: prima ci volevano i 'costruttori' per arrivare a 161 voti, adesso che non ci sono improvvisamente scopriamo che… -