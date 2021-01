Tutti alle spalle i problemi Signal? Cosa fare con i messaggi crittografati non validi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è un mistero che gli ultimissimi problemi Signal dello scorso weekend, di scena un po’ in tutto il mondo, abbiano avuto come causa principale l’impreparazione del servizio di messaggistica nei confronti di importanti picchi di traffico sui propri server. Dopo la fuga da WhatsApp, milioni di utenti da ogni parte del globo si sono riversati sull’alternativa in questione e il tutto ha creato anomalie vistose e problemi. Il team di supporto dell’app su Twitter, nelle scorse ore, ha dichiarato di aver imparato molto dalle difficoltà degli ultimi giorni e di aver messo in campo le misure necessarie per evitare episodi simili in futuro. In effetti l’app Signal si è anche appena aggiornata, almeno sul Play Store, ad una sua nuova versione. Tutti i lettori di OM sono ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è un mistero che gli ultimissimidello scorso weekend, di scena un po’ in tutto il mondo, abbiano avuto come causa principale l’impreparazione del servizio distica nei confronti di importanti picchi di traffico sui propri server. Dopo la fuga da WhatsApp, milioni di utenti da ogni parte del globo si sono riversati sull’alternativa in questione e il tutto ha creato anomalie vistose e. Il team di supporto dell’app su Twitter, nelle scorse ore, ha dichiarato di aver imparato molto ddifficoltà degli ultimi giorni e di aver messo in campo le misure necessarie per evitare episodi simili in futuro. In effetti l’appsi è anche appena aggiornata, almeno sul Play Store, ad una sua nuova versione.i lettori di OM sono ...

matteosalvinimi : #Salvini: domani in Europa si vota sul regolamento in tema di utilizzo dei fondi UE. Non ci piace e non lo voteremo… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - trash_italiano : tutti: *dormono* io con l'insonnia alle 4.47: - curioso_molto : RT @SilviaTeresa14: Mia figlia domani tornerà a scuola, con orario dalle 8,50 alle 15 ed hanno già avvisato che terranno le finestre spalan… - lvoir : RT @frankrosini: Con un discorso storico #Conte sta inchiodando alle proprie responsabilità chi è artefice di una crisi politica che mina l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti alle Covid, Fauci: sento Biden tutti i giorni, priorità alle vaccinazioni Rai News Il campione olimpico e l’inclusione

La Canottieri Gavirate del campione olimpionico Giovanni Calabrese non ha mai smesso di allenarsi nel Lago di Varese: «Sport a distanziamento garantito». E l’attività coinvolge numerosi disabili: «Lo ...

Salvini, rassicurazioni ai «piccoli» della coalizione: alle elezioni la Lega penserà a voi

Il centrodestra riunito in via Bellerio a Milano con Salvini, Toti, Tajani e Lupi pensa al dopo Conte: pronti a governare. La coalizione dirà sì a ristori e scostamento di bilancio ...

La Canottieri Gavirate del campione olimpionico Giovanni Calabrese non ha mai smesso di allenarsi nel Lago di Varese: «Sport a distanziamento garantito». E l’attività coinvolge numerosi disabili: «Lo ...Il centrodestra riunito in via Bellerio a Milano con Salvini, Toti, Tajani e Lupi pensa al dopo Conte: pronti a governare. La coalizione dirà sì a ristori e scostamento di bilancio ...