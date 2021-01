Serie tv, lo speciale Euphoria e le altre novità dal 18 al 24 gennaio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quali Serie tv iniziano e quali ritornano questa settimana? Le risposte si riducono quasi a due, ma si parla di cose “grosse”. Sky Atlantic la fa abbastanza da padrone aprendo lunedì con la Serie tra guerra e spie Baghdad Central, ambientata nell'Iraq del 2003 in cerca di assestamento dopo la caduta di Saddam Hussein, e chiudendo nella notte tra domenica e il 25 gennaio con il secondo e ultimo degli episodi speciali di Euphoria, una delle più acclamate produzioni del 2019, con Zendaya. Netflix, nel frattempo, punta principalmente sui più piccoli con il live action Original Fate: The Winx Saga e la seconda stagione di Jurassic World Camp Creataceous, entrambi in uscita venerdì. Anche Disney + ha un occhio di riguardo per il pubblico più giovane questa settimana e propone Pixar Popcorn, una nuova raccolta di corti che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Qualitv iniziano e quali ritornano questa settimana? Le risposte si riducono quasi a due, ma si parla di cose “grosse”. Sky Atlantic la fa abbastanza da padrone aprendo lunedì con latra guerra e spie Baghdad Central, ambientata nell'Iraq del 2003 in cerca di assestamento dopo la caduta di Saddam Hussein, e chiudendo nella notte tra domenica e il 25con il secondo e ultimo degli episodi speciali di, una delle più acclamate produzioni del 2019, con Zendaya. Netflix, nel frattempo, punta principalmente sui più piccoli con il live action Original Fate: The Winx Saga e la seconda stagione di Jurassic World Camp Creataceous, entrambi in uscita venerdì. Anche Disney + ha un occhio di riguardo per il pubblico più giovane questa settimana e propone Pixar Popcorn, una nuova raccolta di corti che ...

