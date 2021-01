Pisticci, in auto con la droga: arrestati due giovani pusher (Di lunedì 18 gennaio 2021) Pisticci - Due giovani, di 25 e 23 anni, entrambi di Marconia di Pisticci, sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di un 'consistente quantitativo' di droga. I ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Due, di 25 e 23 anni, entrambi di Marconia di, sono statidalla Polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di un 'consistente quantitativo' di. I ...

LaGazzettaWeb : Pisticci, in auto con la droga: arrestati due giovani pusher - TuttoH24 : La Polizia di Stato ha arrestato due giovani, rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi residenti a Marconia di Pis… - SassiLive : SORPRESI IN AUTO CON HASHISH E COCAINA, ARRESTATI DALLA POLIZIA DUE GIOVANI DI MARCONIA DI PISTICCI - PolicoroT : Sorpresi in auto con gr 300 di cocaina e gr.500 di hashish, arrestati dalla Polizia due giovani di Marconia di Pist… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisticci auto Pisticci, in auto con la droga: arrestati due giovani pusher La Gazzetta del Mezzogiorno Droga: in auto cocaina e hascisc, due giovani arrestati

entrambi di Marconia di Pisticci (Matera), sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di un "consistente quantitativo" di droga. I due erano a bordo di un'auto: ...

Pisticci, in auto con la droga: arrestati due giovani pusher

PISTICCI - Due giovani, di 25 e 23 anni, entrambi di Marconia di Pisticci, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di un «consistente quantitativo» di droga. I ...

entrambi di Marconia di Pisticci (Matera), sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di un "consistente quantitativo" di droga. I due erano a bordo di un'auto: ...PISTICCI - Due giovani, di 25 e 23 anni, entrambi di Marconia di Pisticci, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di un «consistente quantitativo» di droga. I ...