Omceo Roma: "Il Lazio 'arancione' è un fatto preventivo, ma stare attenti" (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA – "Il Lazio resterà in zona arancione per i prossimi 14 giorni e questo è un fatto preventivo, anche per evitare sovraccarichi del Servizio sanitario nazionale, e in particolare modo degli ospedali. Gli ultimi dati, d'altronde, ci dicono che abbiamo una riduzione dei ricoveri ma un aumento delle terapie intensive". Così il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall'agenzia Dire. "La nostra regione sicuramente è distante come numeri dall'entrare in zona rossa- ha quindi proseguito Magi- ma possono aumentare se non li teniamo sotto controllo. Dobbiamo stare attenti. Ora, peraltro, c'è anche la partita delle scuole aperte e solo dopo mercoledì- ha concluso- vedremo i risultati dei nostri comportamenti durante le festività".

