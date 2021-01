Niente legittimo impedimento per Salvini,è polemica (Di lunedì 18 gennaio 2021) TORINO, 18 GEN - "È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatore Salvini il legittimo impedimento in questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 18 gennaio 2021) TORINO, 18 GEN - "È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatoreilin questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza ...

fattoquotidiano : “Il dibattito è alla Camera e Salvini è senatore”, niente rinvio per legittimo impedimento per il leader della Lega - LorenzoOlivier : RT @fattoquotidiano: “Il dibattito è alla Camera e Salvini è senatore”, niente rinvio per legittimo impedimento per il leader della Lega ht… - MimidiRosa1 : @repubblica Non ha imparato niente dal padre e dal legittimo impedimento. Funzionava se avesse programmato qualche visita medica di routine. - AnnaMar74773335 : RT @fattoquotidiano: “Il dibattito è alla Camera e Salvini è senatore”, niente rinvio per legittimo impedimento per il leader della Lega ht… - isitara61 : RT @fattoquotidiano: “Il dibattito è alla Camera e Salvini è senatore”, niente rinvio per legittimo impedimento per il leader della Lega ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente legittimo Niente legittimo impedimento per Salvini, è polemica - Lombardia Agenzia ANSA Niente legittimo impedimento per Salvini,è polemica

"È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatore Salvini il legittimo impedimento in questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza grave". (ANSA) ...

Presto una risposta dai giudici

Legittimo dare ai figli solo il cognome del padre? La Corte costituzionale sospetta una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi ...

"È un ordinanza che priva una persona dei suoi diritti civili. Non riconoscere al senatore Salvini il legittimo impedimento in questo momento di crisi di governo è un fatto abbastanza grave". (ANSA) ...Legittimo dare ai figli solo il cognome del padre? La Corte costituzionale sospetta una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi ...