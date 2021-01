NBA 2021: i risultati della notte. Clippers e Utah proseguono la striscia positiva, Boston crolla con New York (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono cinque le partite della notte NBA. Continua la striscia positiva dei Los Angeles Clippers, che arrivano alla quarta vittoria di fila dopo aver superato nettamente gli Indiana Pacers con il punteggio di 129-96. Un match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso dai californiani con un parziale di 39-20. Paul George mette a referto 20 punti, proprio come Luke Kennard e Marcus Morris, usciti dalla panchina. Ad Indiana non sono bastati i 23 punti di Doug McDermott, top scorer dell’incontro. Sono cinque, invece, le vittorie consecutive degli Utah Jazz, che espugnano il campo dei Denver Nuggets per 119-115, nonostante un Nikola Jokic da quasi tripla doppia (35 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) e i 30 punti di Jamal Murray. Partita decisa nel finale con Utah che ha avuto sei ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sono cinque le partiteNBA. Continua ladei Los Angeles, che arrivano alla quarta vittoria di fila dopo aver superato nettamente gli Indiana Pacers con il punteggio di 129-96. Un match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso dai californiani con un parziale di 39-20. Paul George mette a referto 20 punti, proprio come Luke Kennard e Marcus Morris, usciti dalla panchina. Ad Indiana non sono bastati i 23 punti di Doug McDermott, top scorer dell’incontro. Sono cinque, invece, le vittorie consecutive degliJazz, che espugnano il campo dei Denver Nuggets per 119-115, nonostante un Nikola Jokic da quasi tripla doppia (35 punti, 14 rimbalzi e 9 assist) e i 30 punti di Jamal Murray. Partita decisa nel finale conche ha avuto sei ...

Sono pronto a sacrificarmi”, ha dichiarato la stella NBA. (Pianetabasket.com) "@JHarden13 on playing alongside @KDTrey5 and @KyrieIrving ?? pic.twitter.com/kE056Dwll6 January 15, 2021. OBIETTIVO ...

Doncic, assist magico dietro la schiena per la tripla doppia. VIDEO

La stella dei Dallas Mavericks, dopo aver segnato 30 punti nel solo primo tempo, è andato in tripla doppia a metà terzo quarto con questo assist eccezionale, andando per due volte dietro la schiena e ...

