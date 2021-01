Milan, Ibrahimovic benedice Mandzukic: 'Con lui siamo più cattivi' (Di martedì 19 gennaio 2021) CAGLIARI - La doppietta al rientro dal primo minuto in campionato dopo l'infortunio, il ritorno al gol su calcio di rigore dopo due errori consecutivi e il duello rusticano con Godin . Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021) CAGLIARI - La doppietta al rientro dal primo minuto in campionato dopo l'infortunio, il ritorno al gol su calcio di rigore dopo due errori consecutivi e il duello rusticano con Godin .

AntoVitiello : #Milan campione d'inverno è solo la conferma di quanti sia competitiva questa squadra, nonostante mezza formazione… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - AntoVitiello : #Milan, prestazione da leader per #Ibrahimovic, ma non fa piu notizia. Grande scoperta #Kalulu, sempre affidabile e… - Ficarra83 : @AlexSgro11 Il #Milan non ha segnato su rigore solo nelle partite #MilanSpezia #UdineseMilan #MilanVerona (… - MilanLiveIT : Castillejo felice dopo #CagliariMilan ?? Interessanti considerazioni su Ibrahimovic ?? -