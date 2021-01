Liliana Segre in soccorso del governo: «Voterò la fiducia a Conte: pensavo di essere ingenua io, ma questa crisi è incomprensibile» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il programma è chiaro e deciso: in partenza oggi, 18 gennaio, per Roma da Milano, dove solo ieri aveva partecipato a una raccolta di indumenti e cibo per i senzatetto. Per essere pronta domani, alle 9.30, in Senato: ovvero quando il premier Giuseppe Conte sarà a palazzo Madama per le comunicazioni sulla crisi politica in atto (dopo essere stato oggi a Montecitorio) e la fiducia, traballante, al governo. «Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare», racconta oggi Liliana Segre, 90 anni, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, a Gad Lerner in un’intervista al Fatto Quotidiano. I contagi di Coronavirus non si arrestano, e la senatrice ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il programma è chiaro e deciso: in partenza oggi, 18 gennaio, per Roma da Milano, dove solo ieri aveva partecipato a una raccolta di indumenti e cibo per i senzatetto. Perpronta domani, alle 9.30, in Senato: ovvero quando il premier Giuseppesarà a palazzo Madama per le comunicazioni sullapolitica in atto (dopostato oggi a Montecitorio) e la, traballante, al. «Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare», racconta oggi, 90 anni, senatrice a vita e sopravvissuta all’Olocausto, a Gad Lerner in un’intervista al Fatto Quotidiano. I contagi di Coronavirus non si arrestano, e la senatrice ...

