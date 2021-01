Lapo Elkann, a quanto ammonta il patrimonio del chiacchieratissimo imprenditore? Si parla di cifre a 9 zeri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann è figlio di Margherita Agnelli, figlia del celebre Giovanni, e del giornalista e scrittore Alain Elkann. Nato a New York il 7 ottobre del 1977 e cresciuto in collegio, si è laureato alla European Business School di Londra in Relazioni Internazionali e ha prestato servizio nel corpo degli Alpini. Una vita di eccessi La sua vita è stata costellata di eccessi per via delle sue dipendenze da sostanze stupefacenti che gli hanno anche causato guai con la giustizia; ad esempio nel 2005 è stato ricoverato a seguito di un’overdose per un mix di oppiacei dopo una notte in compagnia di alcuni transessuali. Nel 2016 ha finto un sequestro di persona per ottenere un riscatto di 10.000 dollari dai parenti dopo l’ennesimo festino a base di droga a Manhattan, sempre in compagnia di transessuali; ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 18 gennaio 2021) Rampollo di casa Agnelli,è figlio di Margherita Agnelli, figlia del celebre Giovanni, e del giornalista e scrittore Alain. Nato a New York il 7 ottobre del 1977 e cresciuto in collegio, si è laureato alla European Business School di Londra in Relazioni Internazionali e ha prestato servizio nel corpo degli Alpini. Una vita di eccessi La sua vita è stata costellata di eccessi per via delle sue dipendenze da sostanze stupefacenti che gli hanno anche causato guai con la giustizia; ad esempio nel 2005 è stato ricoverato a seguito di un’overdose per un mix di oppiacei dopo una notte in compagnia di alcuni transessuali. Nel 2016 ha finto un sequestro di persona per ottenere un riscatto di 10.000 dollari dai parenti dopo l’ennesimo festino a base di droga a Manhattan, sempre in compagnia di transessuali; ...

