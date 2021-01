La Segre domani sarà in Senato e voterà la fiducia a Conte. “Ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Sì, parto, per Roma, per essere pronta a fare il mio dovere martedì a Palazzo Madama”. E’ quanto ha detto al Fatto la senatrice a vita, Liliana Segre, annunciando la sua partecipazione al Senato, domani, per il voto di fiducia del governo. “Non partecipo ai lavori del Senato da molti mesi – ha aggiunto – perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile”. “Ho deciso di dare la mia fiducia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Sì, parto, per Roma, per essere pronta a fare il miomartedì a Palazzo Madama”. E’ quanto ha detto al Fatto la senatrice a vita, Liliana, annunciando la sua partecipazione al, per il voto didel governo. “Non partecipo ai lavori delda molti mesi – ha aggiunto – perché, alla mia età, sono un soggetto a rischio e i medici mi avevano caldamente consigliato di evitare. Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione houn, undidele di”. “Ho deciso di dare la mia...

FedericoDinca : Ringrazio Liliana Segre per il grande messaggio di responsabilità e alto senso del dovere che dimostra, scegliendo… - IoCivico : RT @LaNotiziaTweet: La #Segre domani sarà in #Senato e voterà la fiducia a #Conte. 'Ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso de… - Europeo91785337 : RT @LaNotiziaTweet: La #Segre domani sarà in #Senato e voterà la fiducia a #Conte. 'Ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso de… - gabrielecatania : @BeppeSala @ComuneMI Domani la senatrice Liliana Segre andrà a votare, adempiendo a un dovere morale e civile fonda… - Carlo_Asterix : RT @LaNotiziaTweet: La #Segre domani sarà in #Senato e voterà la fiducia a #Conte. 'Ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso de… -