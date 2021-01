Il vaccino non c’entra nulla con la morte del medico di Mantova (Di lunedì 18 gennaio 2021) . Non c’è nessuna correlazione tra il vaccino anti-Covid e la morte di Enrico Patuzzo, il medico 64enne di Mantova scomparso giovedì 14 gennaio. A stabilirlo è stata l’autopsia eseguita venerdì 15 gennaio. L’Asst di Mantova ha fatto sapere che il decesso è stato causato dalle patologie pregresse di cui soffriva il dottore. Non c’è nessuna correlazione tra la morte di Enrico Patuzzo, il medico di 64 anni morto giovedì 14 gennaio, e il vaccino anti-Covid. A stabilirlo è stata l’autopsia eseguita venerdì 15 gennaio da un medico legale, un anatomopatologo dell’Asst di Mantova e dal professore Andrea Piccinini dell’Università degli Studi di Milano. Nessuna correlazione tra vaccino e decesso Stando a quanto ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) . Non c’è nessuna correlazione tra ilanti-Covid e ladi Enrico Patuzzo, il64enne discomparso giovedì 14 gennaio. A stabilirlo è stata l’autopsia eseguita venerdì 15 gennaio. L’Asst diha fatto sapere che il decesso è stato causato dalle patologie pregresse di cui soffriva il dottore. Non c’è nessuna correlazione tra ladi Enrico Patuzzo, ildi 64 anni morto giovedì 14 gennaio, e ilanti-Covid. A stabilirlo è stata l’autopsia eseguita venerdì 15 gennaio da unlegale, un anatomopatologo dell’Asst die dal professore Andrea Piccinini dell’Università degli Studi di Milano. Nessuna correlazione trae decesso Stando a quanto ...

