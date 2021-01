“Il sesso tra noi…”. Sandra Milo e il fidanzato Alessandro (37 anni più giovane): “Va benissimo così” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Sandra Milo ha raccontato la nuova storia d’amore A Live – Non è la D’Urso ed è qui che ha presentato per la prima volta il suo nuovo fidanzato: Alessandro Rorato. Poi la donna ha raccontato i dettagli della loro relazione. Musa di Federico Fellini e diva tra le più amate del cinema Italiano, Sandra Milo non ha mai fatto segreto dei suoi numerosi amanti e delle sue passate liaison sentimentali. A 88 anni l’attrice ha presentato la sua ultima fiamma nel salotto tv della D’Urso, raccontando aneddoti e retroscena della liaison. Lui si chiama Alessandro Rorato, e ha 37 anni di differenza con l’attrice: “Alessandro ha 50 anni, io ne faccio 88 a marzo. E ancora: “Sono felice di essere stata invitata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)ha raccontato la nuova storia d’amore A Live – Non è la D’Urso ed è qui che ha presentato per la prima volta il suo nuovoRorato. Poi la donna ha raccontato i dettagli della loro relazione. Musa di Federico Fellini e diva tra le più amate del cinema Italiano,non ha mai fatto segreto dei suoi numerosi amanti e delle sue passate liaison sentimentali. A 88l’attrice ha presentato la sua ultima fiamma nel salotto tv della D’Urso, raccontando aneddoti e retroscena della liaison. Lui si chiamaRorato, e ha 37di differenza con l’attrice: “ha 50, io ne faccio 88 a marzo. E ancora: “Sono felice di essere stata invitata a ...

Da qualche settimana a questa parte di parla della relazione di Sandra Milo con il suo nuovo fidanzato, il ben più giovane Alessandro Rorato.

L'amore tra persone con grande differenza anagrafica è stato il tema discusso nella tarda notte di domenica 17 gennaio a Live – Non è la D'Urso. Tra gli ospiti, Sandra Milo (insieme alla ...

Da qualche settimana a questa parte di parla della relazione di Sandra Milo con il suo nuovo fidanzato, il ben più giovane Alessandro Rorato.L'amore tra persone con grande differenza anagrafica è stato il tema discusso nella tarda notte di domenica 17 gennaio a Live – Non è la D'Urso. Tra gli ospiti, Sandra Milo (insieme alla ...