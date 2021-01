Il remake italiano di This is Us, Noi, in esclusiva su Netflix per 4 stagioni? (Di lunedì 18 gennaio 2021) E alla fine sembra proprio che il remake italiano di This is Us, Noi, potrebbe non essere una fiction Rai. Secondo gli ultimi rumors, infatti, sembra che a spuntarla sia stata Netflix a discapito della tv pubblica che non avrebbe avanzato la giusta offerta a Cattleya che avrebbe quindi ceduto alle avances della piattaforma streaming. Inizialmente si pensava proprio ad una fiction Rai con i soliti volti noti a cominciare da Lino Guanciale nei panni del protagonista che negli Usa ha il volto di Milo Ventimiglia, ma alla fine Noi potrebbe arrivare su Netflix rilanciato direttamente con un ordine di 4 stagioni della serie. Questo dettaglio, se confermato, apre già ad un primo interrogativo: è mai possibile che Lino Guanciale da sempre contrario alla lunga serialità perché impegnato ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) E alla fine sembra proprio che ildiis Us, Noi, potrebbe non essere una fiction Rai. Secondo gli ultimi rumors, infatti, sembra che a spuntarla sia stataa discapito della tv pubblica che non avrebbe avanzato la giusta offerta a Cattleya che avrebbe quindi ceduto alle avances della piattaforma streaming. Inizialmente si pensava proprio ad una fiction Rai con i soliti volti noti a cominciare da Lino Guanciale nei panni del protagonista che negli Usa ha il volto di Milo Ventimiglia, ma alla fine Noi potrebbe arrivare surilanciato direttamente con un ordine di 4della serie. Questo dettaglio, se confermato, apre già ad un primo interrogativo: è mai possibile che Lino Guanciale da sempre contrario alla lunga serialità perché impegnato ...

Roma-Spezia - Le probabili formazioni.

Dopo la batosta subita nel derby la Roma vuole ripartire dalla Coppa Italia. Il tabellone ha messo davanti ai giallorossi lo Spezia, nel remake del disastroso ottavo di finale del 2015 terminato col ...

Il 2 febbraio il primo ciak del remake arabo di "Perfetti sconosciuti"

AGI - Inizieranno il 2 febbraio in Libano le riprese del remake arabo di "Perfetti sconosciuti", il pluripremiato film del 2016 di Paolo Genovese. L'annuncio arriva dopo che nel 2020 il primo ciak era ...

Dopo la batosta subita nel derby la Roma vuole ripartire dalla Coppa Italia. Il tabellone ha messo davanti ai giallorossi lo Spezia, nel remake del disastroso ottavo di finale del 2015 terminato col ...

Il 2 febbraio il primo ciak del remake arabo di "Perfetti sconosciuti"

AGI - Inizieranno il 2 febbraio in Libano le riprese del remake arabo di "Perfetti sconosciuti", il pluripremiato film del 2016 di Paolo Genovese. L'annuncio arriva dopo che nel 2020 il primo ciak era ...