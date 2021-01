Gua Sha e face roller | tutte le star che adorano le pietre di giada e di quarzo sulla pelle

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Gua Sha è un’antica pratica basata sui principi della medicina tradizionale cinese secondo cui si utilizzano pietre (giada o quarzo, principalmente) per massaggiare il viso. Questi minerali da muovere sulla pelle stimolano efficacemente la microcircolazione sanguigna e il sistema linfatico. In una parola sola, anzi due: fanno ringiovanire. La cute risulta infatti più compatta, elastica e luminosa fin dai primissimi impieghi, per questo motivo il Gua Sha è ormai diventato uno dei migliori amici delle celebrità. Negli Stati Uniti tutte le star ne vanno pazze e lo impiegano quotidianamente nella propria beauty routine.