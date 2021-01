“Governo inadeguato Conte si dimetta” | alla Camera risoluzione unitaria del centrodestra

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Le dichiarazioni disono state “insufficienti a garantire unstabile”. Per questo ilha presentatounaper le dimissioni di Giuseppe. Laè uscita dal vertice della coalizione che si è tenuto prima dei lavori a Montecitorio e durante il quale è stata sottolineata la “assoluta inadeguatezza” dell’esecutivo. Il vertice si è nuovamente in serata. LadelNellailchiede le dimissioni diluce della “drammaticità della crisi sanitaria, economica e sociale in corso” e della “evidente incapacità dell’attuale ...

