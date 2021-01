Governo: Conte, ‘ringrazio categorie e sindacati, contributo indispensabile’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ringrazio il sindacato per il grande sforzo che stanno facendo, il loro è un contributo indispensabile per rendere gli interventi più efficaci, lo ringrazio perché sta contribuendo a rafforzare la tenuta del Paese”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera. “Un ringraziamento a tutte le associazioni delle categorie produttive, con loro il dialogo è sempre continuo e serrato e sarà più intenso ora con la nuova bozza, migliorata, del Recovery”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ringrazio il sindacato per il grande sforzo che stanno facendo, il loro è unindispensabile per rendere gli interventi più efficaci, lo ringrazio perché sta contribuendo a rafforzare la tenuta del Paese”. Lo dice il premier Giuseppein aula alla Camera. “Un ringraziamento a tutte le associazioni delleproduttive, con loro il dialogo è sempre continuo e serrato e sarà più intenso ora con la nuova bozza, migliorata, del Recovery”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - Massimo84478004 : RT @lauraravetto: Conte:’questo Governo deve andare avanti per fare cose essenziali.Per fare una nuova legge elettorale’.Caro Conte per chi… - GeopoliticalCen : Conte chiede un governo : europeista, socialista, liberale, in quanto sono queste le forze alle quali si appella. C… -