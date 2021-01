Governo: Conte dice no a Renzi e cerca volenterosi, conta da brividi a Senato/Adnkronos (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - E' una vigilia ad alta tensione quella che si consuma alla Camera, col premier Giuseppe Conte e il suo appello ai 'volenterosi', i numeri che ancora ballano e la maggioranza relativa che ormai è una certezza. Il presidente del Consiglio è a Montecitorio -dove incasserà 321 sì- ma la sua testa è nella sfida che lo attende domani al Senato, con Matteo Renzi sugli scranni e i 18 deputati di Iv che si asterranno, salvo sorprese da brivido. La testa, appunto, è a Palazzo Madama, tanto che lasciando l'Aula di Montecitorio durante la pausa sanificazione Conte chiede al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, "a quanto stiamo?". La risposta, laconica, è sempre la stessa, perché la trattiva è in stallo e i numeri fermi: "155-156", replica il giovanissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. () - E' una vigilia ad alta tensione quella che si consuma alla Camera, col premier Giuseppee il suo appello ai '', i numeri che ancora ballano e la maggioranza relativa che ormai è una certezza. Il presidente del Consiglio è a Montecitorio -dove incasserà 321 sì- ma la sua testa è nella sfida che lo attende domani al, con Matteosugli scranni e i 18 deputati di Iv che si asterranno, salvo sorprese da brivido. La testa, appunto, è a Palazzo Madama, tanto che lasciando l'Aula di Montecitorio durante la pausa sanificazionechiede al suo segretario particolare, Andrea Benvenuti, "a quanto stiamo?". La risposta, laconica, è sempre la stessa, perché la trattiva è in stallo e i numeri fermi: "155-156", replica il giovanissimo ...

