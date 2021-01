Governo: Conte a Iv, 'recovery non c'entra con Mes' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria del recovery, c'è stata un'astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza non Contempla le risorse del Mes, che pero' nulla ha a che vedere con il recovery fund".Così il premier Giuseppe Conte in aula alla Camera parlando dell'astensione di Iv sulla bozza del recovery. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Nonostante ci sia stato un chiaro contributo al miglioramento della bozza originaria del, c'è stata un'astensione motivata principalmente per il fatto che la bozza nonmpla le risorse del Mes, che pero' nulla ha a che vedere con ilfund".Così il premier Giuseppein aula alla Camera parlando dell'astensione di Iv sulla bozza del

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - matteosalvinimi : Maria Giovanna Maglie: «Questo governo ha fallito. Si vada alle elezioni, si vota in mezza Europa. Se Conte fosse r… - Mr_Sharif : RT @Virus1979C: devastante per renzi la fiducia della senatrice #Segre al governo Conte. Non è un voto come un altro. Ha un valore simbolic… - gettasofia : RT @giubileif: Conte lo dice apertamente, vale qualsiasi cosa pur di non fare governare i “sovranisti”. Non una proposta politica per costr… -