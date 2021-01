Francesca Cipriani vittima di un abuso sessuale: “Mi stava violentando” (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex Pupa e conduttrice tv Francesca Cipriani ha confessato di essere stata vittima di una violenza sessuale, in passato. Un episodio che, ha rivelato, l’avrebbe segnata in modo deciso, una vicenda simile a quanto sta tenendo banco sulle pagine di cronaca, il caso Genovese. L’ex gieffina si è poi scatenata contro gli “haters da tastiera”. Francesca Cipriani, nel suo passato un abuso sessuale Il drammatico racconto del passato di Francesca Cipriani è stato confessato in un’intervista a Libero. All’ex Pupa, che si prepara a vestire di nuovo i panni di madrina dal particolare format di Mediaset, è stato chiesto se si fosse mai trovata in una situazione “tipo feste a base di droga”. Il riferimento specifico è alla ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ex Pupa e conduttrice tvha confessato di essere statadi una violenza, in passato. Un episodio che, ha rivelato, l’avrebbe segnata in modo deciso, una vicenda simile a quanto sta tenendo banco sulle pagine di cronaca, il caso Genovese. L’ex gieffina si è poi scatenata contro gli “haters da tastiera”., nel suo passato unIl drammatico racconto del passato diè stato confessato in un’intervista a Libero. All’ex Pupa, che si prepara a vestire di nuovo i panni di madrina dal particolare format di Mediaset, è stato chiesto se si fosse mai trovata in una situazione “tipo feste a base di droga”. Il riferimento specifico è alla ...

