Elon Musk guadagna in un minuto quello che un italiano guadagna in 26 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nei primi giorni di gennaio Elon Musk è diventato ufficialmente l'uomo più ricco del mondo, superando addirittura il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Proprio così: l'ambizioso imprenditore che dopo aver guidato Tesla verso il successo mondiale punta ora a colonizzare il pianeta Marte avrebbe attualmente un patrimonio stimato di 197 miliardi di dollari, e guadagnerebbe la bellezza di 775.410 dollari al minuto. Una cifra impressionante, che corrisponde ad anni e anni di sforzi di un normale cittadino italiano. Quasi 26, per la precisione. Come sottolinea il Corriere della Sera, infatti, il rapporto tra il guadagno di Elon Musk e quello di un comune lavoratore è davvero spropositato, soprattutto se si prende in considerazione ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nei primi giorni di gennaioè diventato ufficialmente l'uomo più ricco del mondo, superando addirittura il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Proprio così: l'ambizioso imprenditore che dopo aver guidato Tesla verso il successo mondiale punta ora a colonizzare il pianeta Marte avrebbe attualmente un patrimonio stimato di 197 miliardi di dollari, e guadagnerebbe la bellezza di 775.410 dollari al. Una cifra impressionante, che corrisponde addi sforzi di un normale cittadino. Quasi 26, per la precisione. Come sottolinea il Corriere della Sera, infatti, il rapporto tra il guadagno didi un comune lavoratore è davvero spropositato, soprattutto se si prende in considerazione ...

JunipersV : pezzo di esperimento Elon Musk, pezzo di satellite o pezzo di meteorite? - SpE011 : RT @potere_alpopolo: In media, in Europa, bisogna lavorare 27 anni per guadagnare gli oltre 775mila dollari che Elon Musk, l'uomo più ricco… - brongosalvatore : RT @potere_alpopolo: In media, in Europa, bisogna lavorare 27 anni per guadagnare gli oltre 775mila dollari che Elon Musk, l'uomo più ricco… - SavaMelania : RT @potere_alpopolo: In media, in Europa, bisogna lavorare 27 anni per guadagnare gli oltre 775mila dollari che Elon Musk, l'uomo più ricco… - samilsocialista : RT @potere_alpopolo: In media, in Europa, bisogna lavorare 27 anni per guadagnare gli oltre 775mila dollari che Elon Musk, l'uomo più ricco… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk Lavori (forzati) su Marte: la visione di Elon Musk Focus Tutti in fuga dall'algoritmo

“Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati nei termini di servizio e la stessa informativa sul trattamento che ...

Nell'anno della pandemia boom di avvistamenti di Ufo. In Veneto 19 segnalazioni nel 2020

Nel 2020, l'anno della pandemia Covid, sono aumentate le segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. È quanto sottolinea... Scopri di più ...

“Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati nei termini di servizio e la stessa informativa sul trattamento che ...Nel 2020, l'anno della pandemia Covid, sono aumentate le segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. È quanto sottolinea... Scopri di più ...