DPCM Gennaio 2021 ultime novità: tutte le faq su seconde case e zona rossa e arancione (Di lunedì 18 gennaio 2021) DPCM in vigore da oggi, ma cosa si può fare in zona rossa e in zona arancione? Come sono regolamentati gli spostamenti verso amici, parenti e seconde case? Palazzo Chigi ha chiarito che in base al nuovo DPCM saranno raggiungibili le seconde case anche fuori della propria regione e anche se di colore diverso, visto che "è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". L'unico limite riguarda il fatto che potrà spostarsi soltanto il nucleo familiare. Nuovo DPCM 18 Gennaio 2021: si può andare nelle seconde case in zona arancione o rossa?

