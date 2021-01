Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio via social: “Noi ti Aspettiamo” (Di lunedì 18 gennaio 2021) A un anno e mezzo dalle nozze con l’imprenditore torinese Marco Roscio, l’ex Miss Italia sceglie Instagram per fare un annuncio che emoziona amici, colleghi e fan. Cristina Chiabotto è incinta e non vede l’ora di diventare mamma. Il matrimonio dopo la rottura con Fabio Fulco Cristina Chiabotto è convolata a nozze nel settembre 2019, a Venaria Reale. Suo marito, Marco Roscio è un imprenditore e manager, torinese come lei. La scelta di sposarsi con il suo nuovo fidanzato aveva lasciato stupiti gli storici fan della modella, che per ben 12 anni l’avevano vista al fianco dell’attore Fabio Fulco. Il primo a rimanere deluso da questa rottura, era stato proprio Fulco, che aveva visto infrangersi il sogno di costruire una famiglia con Cristina. La bella torinese, infatti, non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) A un anno e mezzo dalle nozze con l’imprenditore torinese Marco Roscio, l’ex Miss Italia sceglie Instagram per fare un annuncio che emoziona amici, colleghi e fan.e non vede l’ora di diventare mamma. Il matrimonio dopo la rottura con Fabio Fulcoè convolata a nozze nel settembre 2019, a Venaria Reale. Suo marito, Marco Roscio è un imprenditore e manager, torinese come lei. La scelta di sposarsi con il suo nuovo fidanzato aveva lasciato stupiti gli storici fan della modella, che per ben 12 anni l’avevano vista al fianco dell’attore Fabio Fulco. Il primo a rimanere deluso da questa rottura, era stato proprio Fulco, che aveva visto infrangersi il sogno di costruire una famiglia con. La bella torinese, infatti, non ...

Italia_Notizie : Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia è incinta: “Sussurri che esisti”. La prima foto con il pancione - Noovyis : (Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia è incinta: “Sussurri che esisti”. La prima foto con il pancione) Playhitmusi… - FQMagazineit : Cristina Chiabotto, l’ex Miss Italia è incinta: “Sussurri che esisti”. La prima foto con il pancione - gossipnewitalia : L' ex Miss Italia, la 34enne Cristina Chiabotto aspetta il suo primo figlio, sui social la foto con il pancione.… - LIDAMUGNAI : RT @RepSpettacoli: Cristina Chiabotto, un bimbo in arrivo per l'ex Miss Italia [aggiornamento delle 16:26] -