Covid, nell’ultima settimana in tilt il Sistema che conteggia i positivi nei Comuni (Di lunedì 18 gennaio 2021) nell’ultima settimana il Sistema di biosorveglianza che registra il profilo Covid di ogni cittadino sarebbe stato fermo. È l’unico portale grazie al quale i sindaci, soprattutto quelli dei piccoli Comuni, possono tenere sotto controllo l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei loro residenti. Lo scrive il Corriere della Sera che riporta la testimonianza della sindaca di Peschiera Borromeo, che ha scritto alla Regione dopo che nel suo Comune il numero dei contagi era lievitato oltre ogni logica: 1200 positivi su 24mila abitanti. Un improvviso picco del 5 per cento. “Da mercoledì 13, l’unico strumento che ci consente di monitorare e attivare azioni efficacia sopporto della popolazione non funziona – scrive Caterina Molinari -. Mostra una situazione errata e non ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021)ildi biosorveglianza che registra il profilodi ogni cittadino sarebbe stato fermo. È l’unico portale grazie al quale i sindaci, soprattutto quelli dei piccoli, possono tenere sotto controllo l’andamento territoriale dell’epidemia e le quarantene dei loro residenti. Lo scrive il Corriere della Sera che riporta la testimonianza della sindaca di Peschiera Borromeo, che ha scritto alla Regione dopo che nel suo Comune il numero dei contagi era lievitato oltre ogni logica: 1200su 24mila abitanti. Un improvviso picco del 5 per cento. “Da mercoledì 13, l’unico strumento che ci consente di monitorare e attivare azioni efficacia sopporto della popolazione non funziona – scrive Caterina Molinari -. Mostra una situazione errata e non ...

