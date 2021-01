Coronavirus, Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini. Arcuri: «Incredibile». Le Regioni chiedono un meccanismo di solidarietà (Di martedì 19 gennaio 2021) Pfizer cambia di nuovo le carte in tavola e ritarda ulteriormente la consegna dei vaccini contro il Coronavirus in Italia, diversamente ad quanto concordato in seconda istanza. La decisione, unilaterale, della casa farmaceutica è stata diffusa da fonti vicine al Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. L’azienda statunitense ha consegnato oggi, 18 gennaio, nel nostro Paese circa 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana, dopo il taglio di 165mila deciso venerdì. Domani ne arriveranno solo 53.820 e solo mercoledì – se tutto va come previsto – le restanti 241mila. La comunicazione è stata data dalla Pfizer intorno alle 17 agli uffici del Commissario spiegando che il ritardo è dovuto al nuovo piano di distribuzione ... Leggi su open.online (Di martedì 19 gennaio 2021)cambia di nuovo le carte in tavola eulteriormente ladeicontro ilin Italia, diversamente ad quanto concordato in seconda istanza. La decisione, unilaterale, della casa farmaceutica è stata diffusa da fonti vicine al Commissario straordinario per l’emergenza Domenico. L’azienda statunitense hato oggi, 18 gennaio, nel nostro Paese circa 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana, dopo il taglio di 165mila deciso venerdì. Domani ne arriveranno solo 53.820 e solo mercoledì – se tutto va come previsto – le restanti 241mila. La comunicazione è stata data dallaintorno alle 17 agli uffici del Commissario spiegando che il ritardo è dovuto al nuovo piano di distribuzione ...

Agenzia_Ansa : Pfizer ritarda ancora la consegna dei vaccini #ANSA - RegioneLazio : #Covid19 - Over 80, si parte il 1° febbraio: ecco le modalità di prenotazione, online o dal proprio medico di famig… - ladyonorato : Sul British Medical Journal la valutazione degli ultimi dati ricevuti sui trial dei vaccini di Pfizer e Moderna. E… - 13mari81 : RT @Open_gol: L’azienda ha consegnato circa 103mila dosi delle 397mila previste per questa settimana. Per le Regioni chi ha più dosi nei ma… - stefano33542683 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: UNITA’ CRISI LAZIO, ‘OVER 80 SI PARTE IL 1° FEBBRAIO, ECCO LE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE, ONLINE O DAL PROPRI… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pfizer Coronavirus oggi. Pfizer ritarda ancora le consegne. Arcuri: «Incredibile». Recovery Fund, ... Il Sole 24 ORE L'Umbria ha i suoi primi 85 immunizzati. La dottoressa vaccinata: "Non ho mai pensato di non farlo"

Nel giro di una settimana circa l’Umbria avrà i suoi primi immunizzati al Coronavirus . Ieri infatti si sono conclusi richiami per i ...

Covid-19, a febbraio parte la vaccinazione per gli over 80

L’Unità di Crisi del Lazio ha fato sapere le modalità con cui, a partire dal 1° febbraio, partirà la vaccinazione per gli over 80. Prenotazioni attive dal 25 gennaio. “Il taglio nelle forniture [...] ...

Nel giro di una settimana circa l’Umbria avrà i suoi primi immunizzati al Coronavirus . Ieri infatti si sono conclusi richiami per i ...L’Unità di Crisi del Lazio ha fato sapere le modalità con cui, a partire dal 1° febbraio, partirà la vaccinazione per gli over 80. Prenotazioni attive dal 25 gennaio. “Il taglio nelle forniture [...] ...